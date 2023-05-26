غوتيريش يدعو إلى توفير تمويل مستدام لدعم عمليات السلام في إفريقيا

المصدر: وام

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أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أهمية توفير تمويل مستدام ومرن لعمليات الاتحاد الأفريقي المعنية بدعم السلام في القارة الأفريقية بما يسهم في تعزيز جهود الاتحاد الأفريقي للتصدي لتحديات السلام والأمن في القارة.

جاء ذلك في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي اليوم قدمته نيابة عنه وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو.

وخصص المجلس اجتماعه حول “ تمويل عمليات الاتحاد الأفريقي لدعم السلام” بالتزامن مع ذكرى مرور 75 عاما على إنشاء عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، وأيضا حلول مناسبة يوم أفريقيا ومرور ستين عاما على توقيع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.

ولفت تقرير الأمين العام إلى خلاصة تقرير الفريق المستقل رفيع المستوى المعني بعمليات السلام الصادر عام 2015، والذي أشار إلى أن الافتقار إلى آليات تمويل مستدامة يمكن التنبؤ بها ومرنة لدعم عمليات السلام التابعة للاتحاد الأفريقي يقوض من استدامتها وفعاليتها.

كما تطرق التقرير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2378 (2017) الذي يؤكد عزمه مواصلة النظر في الخطوات العملية لإنشاء آلية يمكن من خلالها تمويل عمليات السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

ونوه إلى أنه وبرغم من أن دعم الأمم المتحدة والشركاء الآخرين للاتحاد الأفريقي كان مفيدا ومقدرا.. إلا أنه في الغالب اتسم بعدم القابلية على التنبؤ به.

وأوضح أن الاتحاد الأفريقي عمل على مواجهة التحدي المالي الذي يواجه عملياته، بما في ذلك الالتزام بزيادة مساهماته المالية من خلال تنشيط صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي.

ودعا تقرير الأمين العام إلى ضرورة النظر إلى عمليات السلام التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي باعتبارها جزءا من مجموعة الاستجابات للأزمات في أفريقيا، إلى جانب آليات الأمم المتحدة المعمول بها.

ومن جانبها حثت السيدة ديكارلو البلدان الأفريقية على تعزيز وحدتها وتضامنها، كاشفة بأن التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة شهد نموا ملحوظا منذ توقيع الإطار المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتعزيز الشراكة في السلام والأمن عام 2017.

وأوضحت أن المنظمتين عملتا معا بشكل وثيق بما في ذلك في جمهورية أفريقيا الوسطى والصومال وجنوب السودان والسودان. كما عالجتا مجموعة من القضايا المتعلقة بالسلام والأمن: في إطار مبادرات منع نشوب النزاعات وحلها، وحفظ السلام وبناء السلام، وحالة الطوارئ المناخية، والمرأة والسلام والأمن، من بين أمور أخرى.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأفريقي أظهر على مدى السنوات العشرين الماضية، استعداده لنشر عمليات دعم السلام على وجه السرعة استجابة للنزاعات المسلحة في القارة، وبما يتماشى مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.

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