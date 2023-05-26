رغم قرب التخلف عن السداد .. المشرعون الأمريكيون في عطلة

المصدر: ا ف ب

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بدأ النواب الأمريكيون الخميس عطلة تستمر عشرة أيام، على الرغم من عدم التوصل لاتفاق على رفع سقف الدين العام لتجنّب تخلّف البلاد عن السداد.

وتفصلنا أيام قليلة عن الأول من يونيو، وهو اليوم الذي قد تفرغ اعتبارا منه خزينة الحكومة من الأموال لخدمة ديونها، وفق تقديرات الإدارة، كما أن التخلف عن سداد أقساط القروض من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حال من الفوضى مع ما يمكن أن يسببه ذلك من خضّات كبرى في الأسواق العالمية.

لكن أعضاء مجلس النواب بدأوا مساء الخميس عطلة يوم الذكرى التي تستمر عشرة أيام، على أن يعودوا إلى المجلس في الرابع من يونيو.

يعود أعضاء مجلس الشيوخ من العطلة قبل يومين من موعد الأول من يونيو، لكن دورهم سيبقى على الأرجح مقتصرا على المصادقة على أي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين الرئيس جو بايدن ومجلس النواب برئاسة الجمهوري كيفن مكارثي.

وقال مكارثي إن اعضاء مجلس النواب سيتبلّغون قبل 24 ساعة في حال سيتعين عليهم العودة للمشاركة في التصويت، في حين تفيد تقارير بتقليص الهوة بين الجمهوريين والبيت الأبيض.

يطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق العام بمقدار يصل إلى 130 مليار دولار وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022 كما وضعوا ثلاثة شروط هي تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.

لكن الديموقراطيين يرفضون اقتراح خفض الإنفاق ويطالبون الجمهوريين بالموافقة على رفع سقف الدين العام من دون شروط، على غرار ما فعلوا عشرات المرات في الماضي.

خلال تصريح أدلى به لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية رفض مكارثي مطالب رفع سقف الدين من دون شروط، وقال إنه لن يوافق على اي زيادات ضريبية على الشركات أو على الأثرياء بدلا من خفض الإنفاق في موازنة تتخطى 31 تريليون دولار.

واشار مكارثي إلى استطلاع لشبكة "سي ان ان" نشر هذا الأسبوع قال 60 بالمئة من المشاركين فيه إن رفع سقف الدين العام يجب أن يترافق مع خفض الإنفاق، علما بأن 51 بالمئة ممن شملهم استطلاع آخر أجرته جامعة "مونموث" أشاروا إلى وجوب الفصل بين الملفين.

وقال مكارثي "ندرك اين هي خلافاتنا، سنواصل الجلوس إلى الطاولة لمحاولة حل هذه المشكلة".

وأي اتفاق سيتطلّب يومين على الأقل لإضفاء الطابع الرسمي عليه تشريعيا، علما بأن مكارثي يؤكد أنه سيمنح المشرعين ثلاثة أيام لقراءة أي نص قبل التصويت عليه.

ومصادقة مجلس الشيوخ تتطلب عادة أسبوعا إضافيا، إلا أن قادة الحزبين يأملون تسريع هذه العملية.

وحزمة من مدفوعات الضمان الاجتماعي تبلغ 25 مليار دولار مجدولة في الثاني من يونيو، ويمكن أن تعلق هذه المدفوعات في حال تعذّر على وزارة الخزانة إيجاد الأموال اللازمة.

ومن دون مدفوعات الضمان الاجتماعي تفيد تقديرات بأن 27 مليون أمريكي قد يصبحون تحت خط الفقر.

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