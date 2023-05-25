للمرة الثانية خلال أسبوع.. روسيا تعترض قاذفتين أمريكيتين

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراضها قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق.

وأوضحت الوزارة، اليوم، أنها نشرت طائرتين مقاتلتين لمنع قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من «انتهاك حدود الدولة» فوق بحر البلطيق، في حادثة هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع.

وذكرت أنها أرسلت مقاتلتين من طراز إس يو-27 وإس يو-35، مضيفةً أنها حدَّدت «الهدفين الجويين، وهما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان طراز بي-1بي، تابعتان لسلاح الجو الأمريكي».

ولفتت إلى أن المقاتلتين الروسيتين «عادتا بأمان إلى قاعدتهما الجوية» بعد المناورة.

ونوهت بأن الطلعة «نُفذت بالتزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي».

والحادث هو الأحدث في سلسلة حوادث مشابهة، في وقت أعلنت موسكو اعتراض العديد من الطائرات الحربية الغربية قرب البلطيق في الأسابيع الأخيرة.

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