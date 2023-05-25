روسيا تباشر نقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا

المصدر: وكالات

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أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو اليوم "الخميس" أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في مارس.

وقال لوكاشنكو رداً على سؤال لصحافي في مقطع مصور بث على قناة تيلغرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن "نقل الأسلحة النووي بدأ".

وقعت روسيا وبيلاروسيا "الخميس" اتفاقاً لإضفاء الطابع الرسمي على إجراءات نشر الأسلحة النووية الروسية على الأراضي البيلاروسية.

أضفى هذا التحرك الطابع الرسمي على الاتفاق الذي توصل إليه في وقت سابق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأعلن بوتين في مارس الماضي أن بلاده تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى نسبيا وذات مردود صغير في بيلاروسيا. يأتي توقيع الاتفاق في الوقت الذي تستعد فيه روسيا للهجوم المضاد من أوكرانيا الذي طال انتظاره.

وقال مسؤولو روسيا وبيلاروسيا إن الخطوة مدفوعة بالعداء من جانب الغرب.

وأكد وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين في مينسك خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي شويغو: أن "نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية هو رد فعال على السياسة العدوانية للدول غير الصديقة لنا".

وقال شويغو: "في سياق تصعيد حاد للغاية للتهديدات على الحدود الغربية لروسيا وبيلاروسيا، تم اتخاذ قرار باتخاذ إجراءات مضادة في المجال العسكري النووي".

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتفاق يشير إلى "منشأة تخزين خاصة على أراضي جمهورية بيلاروسيا".



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