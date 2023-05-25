روسيا: نعلم منذ البداية مسؤولية أوكرانيا عن الهجوم على الكرملين

المصدر: موسكو - رويترز

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ذكر ناطق باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ روسيا كانت تعلم منذ البداية أن أوكرانيا هي المسؤولة عن هجوم بطائرات مسيرة على الكرملين في مطلع مايو الجاري. وقال الناطق دميتري بيسكوف للصحافيين: «قلنا على الفور إن النظام في كييف مسؤول عن ذلك، في النهاية لن يشكل فارقاً كبيراً أي وحدة تابعة للنظام الأوكراني مسؤولة عنه».



ويأتي التصريح بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن تقييمات أجهزة مخابرات أمريكية كشفت أن وحدة خاصة تابعة للجيش أو المخابرات في أوكرانيا قد تكون دبرت الهجوم. ونفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حينها أن تكون بلاده مسؤولة عن الهجوم.

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