تايوان تتوقّع الحصول على مقاتلات أمريكية جديدة في 2026

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

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قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو-تشينج للنواب، اليوم الخميس، إن بلاده ستحصل على شحنة من 66 مقاتلة طراز إف -16 في فايبر بحلول 2026 من الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، أنّ سلاح الجو الأمريكي أعلن الأربعاء أن المجموعة الأولى من المقاتلات المتقدمة المقرر أن تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتايوان ستغادر المصنع في الربع الثالث من 2024، بدلاً من الربع الأخير من 2023، كما كان مقرراً في البداية.

وتعمل تايوان حالياً على تحديث أسطولها المؤلف من 141 مقاتلة من إف - 16 ايه/بي إلى طرازات إف-16 في بلوك 20. ولدى الـ66 مقاتلة طراز إف-16 في بلوك 70 التي اشترتها تايوان مقابل 8 مليار دولار، إلكترونيات طيران أكثر تقدماً ورادار للسيطرة على الإطلاق يفوق طراز بلوك 20.

وقال تشيو للنواب، إن التأخير يرجع في الأساس إلى المشكلات التي واجهها الأمريكيون في مراجعة وتحسين برامج التحكم في الطيران، مضيفاً: «لا توجد مشكلة في تسليم جميع الوحدات البالغ عددها 66 وحدة في 2026».

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