منافس ترامب يطلق حملته للانتخابات الرئاسية بمشاكل تقنية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

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أعلن الجمهوري، رون ديسانتيس، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن مشاكل تقنية كبيرة أفسدت إطلاق حملة منافس دونالد ترامب كما كان يأمل. وكان الجمهوريون الذين يبحثون عن بديل لترامب، ينتظرون بفارغ الصبر ترشح حاكم فلوريدا الذي يشارك الرئيس السابق أفكاره لكن من دون تجاوزاته.

وأعلن ديسانتيس رسمياً ترشحه في مقطع فيديو نُشر على تويتر، واعداً بقيادة عودة كبرى للولايات المتحدة في تعبير يذكر بالشعار الرئيسي لحملة دونالد ترامب التي أفضت إلى فوزه في 2016 «إعادة العظمة لأمريكا».



وكان يفترض أن يتحدث حاكم الولاية بتفاصيل أكبر عن ترشحه في دردشة مع إيلون ماسك عبر «تويتر»، لكن مشاكل تقنية مهمة عطلت تدفق المحادثة التي كان يصغي إليها مئات الآلاف من المستخدمين. ولم يبدأ النقاش في الوقت المحدد، وسُمع في البث صوت الملياردير ماسك وصوت المشرف على الحوار رجل الأعمال الجمهوري، ديفيد ساكس، لكن شهدت المحادثة تقطعاً في الصوت.



وقال إيلون ماسك في الحوار: «لدينا عدد كبير من الحاضرين، لذا فإن الخوادم تواجه صعوبات لمواكبة ذلك، نعيد تخصيص سعة الخادم للتعامل مع الحِمل»، قبل أن ينقطع الصوت مجدّداً. وبذل مالك «تويتر» جهوداً كبيرة لتسوية هذا الوضع الفوضوي مردداً: «نشكر لكم صبركم، وميكروفونك لا يعمل».



من جهته، حاول ديسانتيس عرض رؤيته للبلاد وذكر مرات عدة مثالاً فلوريدا التي تحولت إلى ما يشبه مختبراً لأفكار المحافظين. وقال: «إنني ملتزم بأن أكون قائداً نشطاً يعالج القضايا المهمة»، مشدداً على قضايا الهجرة، إلا أنّ رسالته بدت مشوشة بسلسلة من الأخطاء التقنية التي لم يقصّر ترامب في محاولة استغلالها. وقال ناطق باسم ترامب: «مشاكل فنية، صمت محرج، فشل ذريع».

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