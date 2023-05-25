رئيس الوزراء الياباني يدرس حضور قمة «الناتو»

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

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كشفت مصادر حكومية يابانية، عن أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يدرس حضور قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» المقرر عقدها في ليتوانيا يوليو المقبل. وأضافت المصادر، أن كيشيدا يأمل في تعزيز تعاون اليابان مع الحلف العسكري. وحضر كيشيدا قمة حلف الناتو في يونيو الماضي كأول رئيس وزراء ياباني يفعل ذلك.

وفي يناير الماضي، التقى كيشيدا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، خلال زيارته لليابان، وأبلغه أن اليابان ستنشئ منصب السفير الدائم في البعثة اليابانية لدى الناتو. بدوره، وجّه ستولتنبرج، الدعوة لكيشيدا لحضور قمة الناتو المقبلة في العام الجاري.

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