سلطات القرم تعلن إسقاط ست طائرات مسيّرة

المصدر: موسكو - أ ف ب

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أسقطت الدفاعات الجوية ستّ طائرات مسيّرة، ليل الأربعاء الخميس، فوق شبه جزيرة القرم، وفق ما أعلنت اليوم السلطات المحلية المعيّنة من موسكو. وكتب الحاكم، سيرغي أكسيونوف، عبر تلغرام، أنّه خلال الليلة الماضية، تم إسقاط أو شلّ حركة ست طائرات مسيّرة في مقاطعات مختلفة من القرم، مشيراً إلى أنّ ذلك لم يسفر عن سقوط ضحايا أو جرحى.

إلى ذلك، قال حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، إن عدة طائرات أوكرانية مسيرة حاولت الهجوم على المدينة، ولكن تم صده.

وذكرت قناة آر تي عربية الروسية، أن الحاكم ميخائيل رازفوزهايف كتب عبر تلغرام: «صد جيشنا صباح اليوم هجوماً آخر بطائرات درون على سيفاستوبول»، مشيراً إلى أنّه تم إسقاط طائرتين درون، على الأقل، بالأسلحة الصغيرة من أسطول البحر الأسود، في حين تم تحييد طائرات أخرى وإنزالها بالمعدات الإلكترونية. وأضاف رازفوزهايف: «لم تتضرر أي منشأة في المدينة»، مشيراً إلى أنّ كل الهيئات الأمنية تراقب الوضع.

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