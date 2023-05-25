زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب قبالة كولومبيا وبنما

المصدر: أ ف ب

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ضرب زلزال شدته 6,6 درجات على مقياس ريشتر ليل الأربعاء الخميس منطقة نائية على الحدود بين كولومبيا وبنما، كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن بعد الزلزال الذي يعد من أقوى الهزات المسجلة في المنطقة في السنوات الأخيرة.

ووقع الزلزال عند الساعة 23,05 (04,05 ت غ الخميس) على عمق عشرة كيلومترات في البحر الكاريبي وعلى بعد 40 كيلومترا عن مدينة بويرتو أوبالديا البنمية.

ولم يتم إطلاق إنذار بحدوث تسونامي.

وفي بنما، شعر السكان بالزلزال في منطقة غابات داريان على الحدود الكولومبية على ساحل البحر الكاريبي وحتى العاصمة بنما، حسب الدفاع المدني الذي قال إنه لم يتلق أي بلاغ عن أضرار.

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