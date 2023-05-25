واشنطن تصادق على بيع نظام دفاع جوي لكييف بـ 285 مليون دولار

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الولايات المتّحدة الأربعاء المصادقة على بيع نظام دفاع جوي من طراز "ناسامز" ومعدّات ذات صلة بقيمة 285 مليون دولار لأوكرانيا.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إنّ "أوكرانيا لديها حاجة ملحّة لزيادة قدراتها الدفاعية ضدّ الضربات الصاروخية والطائرات الروسية".

وأضافت أنّ الحصول على هذا النظام ونشره "سيعزّزان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن شعبها وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية".

وتابع البيان أنّ البيع لن يتطلب تكليف أيّ موظفين أو مقاولين متعاقدين مع الحكومة الأمريكية بالعمل في أوكرانيا.

ووافقت وزارة الخارجية على البيع، وقدّمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأربعاء الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الذي يجب أن يوافق على الصفقة.

وتبرّعت دول من بينها الولايات المتحدة، بمعدات عسكرية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات إلى كييف، لكنّ الاتفاق الأخير سيكون في شكل عملية بيع.

وعندما بدأت الحرب في فبراير 2022، كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية تتكون إلى حد كبير من طائرات وبطاريات تعود إلى الحقبة السوفييتية.

لكنّ كييف عزّزت مذاك ترسانتها بشكل كبير بفضل الدعم الغربي الذي شمل وحدات من نظام "ناسامز".

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