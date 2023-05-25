موسكو: المفاوضات مع كييف مستحيلة

المصدر: متابعة - أمجد عرار

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تؤكد موسكو إصرارها على تحقيق كل أهدافها من العملية العسكرية في أوكرانيا، وأنها لا ترى أي أفق تفاوضي مع كييف التي سبق لها أن قررت عدم إجراء مفاوضات مع موسكو، التي توعد وزير دفاعها أمس مخترقي الحدود الروسية، كما جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية على نحو مكثف، برد شديد القسوة.

وكالة «تاس» الروسية للأنباء نقلت عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول، إن روسيا مستمرة في عملياتها العسكرية الخاصة حتى النهاية، حتى تؤكد مصالحها وتحقق أهدافها، إما من خلال القتال أو عبر سبل أخرى متاحة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ووفقاً له، فإنه لا توجد حالياً أي دلالات على احتمالية التوصل لحل سلمي، وأن المفاوضات مع كييف مستحيلة لأن القيادة الأوكرانية نفسها حظرت المفاوضات من أي نوع مع روسيا.

كذلك، تحدث الرئيس الروسي فلادمير بوتين عن الاضطراب المتزايد في العالم، وذلك في رسالة عبر الفيديو موجهة لمؤتمر أمني في موسكو.

اختراقات متنوعة

وشهدت منطقة «بيلغورود» الروسية، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الماضية اختراقات متنوعة آخرها أمس.

حيث تعرضت لهجوم بعدد كبير من الطائرات المسيرة. وقال حاكم المنطقة، فياتشيسلاف غلادكوف أمس، إنه تم تدمير معظم الطائرات المسيرة بنيران مضادة للطائرات. وقال غلادكوف إن تسعة مدنيين جرحوا وما زالوا في المستشفى بينهم ثلاثة في العناية المركزة.

وقال الكرملين إن التقارير التي تفيد بأن مسلحين موالين لأوكرانيا عبروا الحدود إلى روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع استخدموا معدات عسكرية غربية الصنع تتوافق مع تورط الغرب المتزايد في الحرب بأوكرانيا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن تلقي القوات المسلحة الأوكرانية المزيد من المعدات من الغرب ليس سراً.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه يبدو أنه تم استخدام ما لا يقل عن ثلاث مركبات مدرعة أمريكية في إحدى الهجمات على بيلغورود. وذكرت الصحيفة الثلاثاء أن مركبتين من الثلاث، صادرتهما القوات الروسية.

استهداف سفينة

وفي مكان آخر، أعلنت الدفاع الروسية عن هجوم بزوارق مسيرة استهدف سفينة تابعة للبحرية الروسية في منطقة مضيق البوسفور.

مشيرة إلى أن طاقم السفينة صد الهجوم بنجاح. وأضافت الوزارة «قامت القوات الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة بواسطة ثلاثة زوارق سريعة مسيّرة، سفينة إيفان خورس التابعة لأسطول البحر الأسود، التي تقوم بمهام لضمان سلامة تشغيل خط أنابيب الغاز «السيل التركي» و«السيل الأزرق» في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا».

وأكدت الوزارة أن السفينة الروسية تمكنت من تدمير جميع الزوارق المسيّرة بنيران أسلحة عادية، كما نقلت قناة «روسيا اليوم». ورداً على ذلك، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس، إن موسكو سترد بحزم شديد على التوغلات المستقبلية.

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