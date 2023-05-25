رئيس وزراء اليونان يعلن إجراء انتخابات عامة 25 يونيو

المصدر: د ب ا

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تقرر أن تجري اليونان انتخابات جديدة في غضون شهر، بعدما لم يتمخض تصويت أجري مطلع الأسبوع الجاري عن حكومة جديدة.

ونقلت قناة "ألفا تي في" اليونانية عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس مستسوتاكيس قوله في مقابلة الأربعاء: "سيتولى رئيس حكومة تسيير أعمال إدارة شؤون البلاد الخميس وحتى انتخابات 25 يونيو".

ورغم أن ميتسوتاكيس حقق فوزا باكتساح يوم الأحد الماضي، فقد أخفق بفارق بسيط في تحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان بسبب استحداث نظام تمثيل نسبي شامل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وسيتم التصويت في يونيو بموجب قواعد مختلفة، تنص على منح الفائز 50 مقعدا إضافية في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، مما يسهل تشكيل حكومة من حزب واحد.

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