هولندا تعتزم تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16

المصدر: رويترز

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أكدت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين في رسالة إلى البرلمان اليوم الأربعاء أن هولندا تريد تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16 المقاتلة في أقرب وقت ممكن.

وقالت أولونغرين إن التدريب سيكون بالتنسيق مع بلجيكا والدنمارك والمملكة المتحدة وإنه يمكن لدول أخرى الانضمام.

وأكد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أمس الثلاثاء أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 الغربية لن يجعل الحلف طرفا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال دبلوماسيون روس كبار يوم الاثنين إن إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا سيثير مسألة دور الحلف في الصراع.

ويوم الجمعة، صدق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم برامج تدريبية للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبايدن أن الطائرات لن تستخدم في اقتحام الأراضي الروسية.

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