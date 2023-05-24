كوريا الجنوبية تستضيف اجتماعاً لمنع تهريب أسلحة الدمار الشامل لأول مرة

المصدر: سيئول - د.ب.أ

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية اجتماعاً رفيع المستوى للدول الملتزمة بحظر تهريب أسلحة الدمار الشامل، وذلك لأول مرة الأسبوع المقبل، وذلك في ظل التوترات بشأن اختبارات الأسلحة التي تجريها كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن منتدى مبادرة الانتشار الأمني سوف يعقد الثلاثاء المقبل في جزيرة جيجو بجنوب البلاد، يليه إجراء تدريب إيسترن إيندوفر 23، لتعزيز قدرات مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وستشارك وفود أكثر من 70 دولة في الاجتماع، من بينها الولايات المتحدة واليابان واستراليا.

وستتضمن التدريبات أنشطة مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويشمل ذلك عمليات اعتراض بحرية ومصادرة. ومن المنتظر أن تجرى التدريبات في المياه الدولية جنوب شرق جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية، فيما من المقرر أن تحشد الدول المشاركة سبع سفن وست طائرات، فضلاً عن تشكيل مركز تنسيق متعدد الجنسيات للتعاون في مجال مشاركة المعلومات والإجراءات البحرية الأخرى.

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