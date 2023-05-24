ألمانيا .. مداهمات تستهدف نشطاء المناخ في 7 ولايات

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

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فتّش رجال الشرطة ومسؤولو الادعاء العام فى ألمانيا، عقارات أعضاء حركة «الجيل الأخير» الخاصة بالمناخ في سبع ولايات، اليوم الأربعاء. وأوضح مكتب الادعاء العام في ميونخ، ومكتب الشرطة الجنائية لولاية بافاريا، أنه جرى تفتيش ما إجماليه 15 عقاراً في الصباح. وتتعلق المداهمات بالعديد من الاتهامات الجنائية التي رُفعت ضد أعضاء الحركة منذ منتصف العام الماضي،

ويُتهم سبعة من المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم من 22 إلى 38 عاما، بتشكيل أو دعم منظمة جنائية. ويتمثّل الاتهام الرئيسي بعمليات التفتيش فى قيام المتهمين بتنظيم حملة لجمع الأموال لتمويل جرائم أخرى لحركة الجيل الأخير، وبناء عليها جمعوا 1.4 مليون يورو على الأقل.

وجرى مداهمة عقارات في ولايات هيسه وهامبورج وساكسونيا انهالت وساكسونيا وبافاريا وبرلين وشليسفيج هولشتاين. وعلاوة على ذلك، قال ناطق باسم الشرطة، إنّ أن الصفحة الرئيسية للحركة أُغلقت بناء على تعليمات من مكتب المدعى العام.

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