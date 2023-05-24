70% من التسويات المالية بين روسيا والصين بالروبل واليوان

المصدر: موسكو - د.ب.أ

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أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن 70% من التسويات المالية بين روسيا والصين يتم تنفيذها بالفعل بالعملات الوطنية، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الاربعاء.



وقال ميشوستين خلال محادثاته في بكين مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج: «أنا متأكد من أننا هذا العام لن نفي فقط بالمهمة التي حددها رئيسا دولتينا لزيادة التجارة المتبادلة إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد، ولكننا سنتجاوز هذه العتبة المميزة أيضاً».

وأشار رئيس الحكومة الروسية، إلى أن 70% من التسويات المالية عبر الحدود بين روسيا والصين يتم تنفيذها بالفعل بالعملات الوطنية، بالروبل واليوان، مؤكداً أن التعاون في قطاع الطاقة اكتسب طابعاً استراتيجياً.

وقال ميشوستين: «روسيا تحتل المرتبة الأولى في إمدادات النفط إلى الصين، وصادرات الغاز الطبيعي والفحم والكهرباء آخذة في النمو».

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