سيئول تطلق أول قمر صناعي تجاري وبيونغيانغ تدفع بخطط إطلاق قمر تجّسس

المصدر: سيئول - أ.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطلق كوريا الجنوبية، أول قمر صناعي لها من الفئة التجارية، اليوم الأربعاء، في وقت تسارع فيه كوريا الشمالية، وتيرة خططها لوضع أول قمر صناعي للتجسس العسكري لها في المدار. وسيجري إطلاق القمر الصناعي الكوري الجنوبي بواسطة صاروخ محلي الصنع، في إطار برنامج تطوير الفضاء في البلاد. وقال مسؤولون في الحكومة، إن إطلاق القمر الصناعي الجديد لا يرتبط بأية أغراض عسكرية.



ومن المقرر إطلاق صاروخ نوري الفضائي مساء اليوم من منشأة إطلاق في جزيرة جنوب كوريا الجنوبية، في حال عدم حدوث طقس غير متوقع أو مشكلات أخرى في اللحظة الأخيرة، وفقاً لوزارة العلوم. ويحمل الصاروخ على متنه القمر الصناعي المسمى «الجيل التالي من الأقمار الصناعية الصغيرة 2»، وسبعة أقمار صناعية أخرى أصغر حجماً.

وجاء في بيان الحكومة أن المهمة الرئيسية هي التحقّق من تكنولوجيا التصوير بالرادار ومراقبة الإشعاع الكوني في مدار قريب من الأرض. وتعتبر عملية الإطلاق الثالثة من نوعها باستخدام صاروخ نوري، أول صاروخ كوري جنوبي محلي الصنع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز