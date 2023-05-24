ديسانتيس يتحدى ترامب في سباق البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

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من المنتظر إعلان الجمهوري، رون ديسانتيس، اليوم الأربعاء، ترشحه رسمياً للرئاسة الأمريكية عبر محادثة على موقع تويتر مع إيلون ماسك، مطلقاً بذلك معركته التي يتوقع أن تكون شرسة ضد دونالد ترامب. ومن المقرر أن تجري المحادثة بين حاكم فلوريدا ورئيس الشبكة الاجتماعية عند الساعة 18.00 بتوقيت واشنطن وسيديرها رجل الأعمال الجمهوري ديفيد ساكس.

وينتظر الجمهوريون بفارغ الصبر، ترشح ديسانتيس، إذ إنهم يبحثون عن بديل للرئيس الأمريكي السابق. ويعتبر اختيار هذا الشكل لإطلاق الحملة غير عادي. وعبر إيلون ماسك عن ارتياحه لهذا الخيار، قائلاً: «إنها المرة الأولى التي سنختبر فيها أمراً من هذا النوع على شبكة للتواصل الاجتماعي، أعد بمحادثة تشمل أسئلة وأجوبة في الوقت الفعلي وغير مكتوبة». وشدّد ماسك، على أنّ هذه المحادثة يجب ألا تعتبر رعاية.



ويعتبر حاكم فلوريدا، المنافس الرئيسي لدونالد ترامب لكسب ترشيح الحزب الجمهوري. وسينافس الفائز في هذه الانتخابات التمهيدية في نوفمبر 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديموقراطي وسيكون على الأرجح جو بايدن.



واكتسب ديسانتيس شعبية عبر إطلاقه مواقف محافظة متشددة بشأن التعليم أو الهجرة. وحول ولايته إلى مختبر لأفكار المحافظين باسم المعركة ضد ما يعتبره تفكيراً سليماً مزعوماً، لكن طريقه إلى البيت الأبيض مليء بالعقبات، إذ إنّ الحاكم الذي وضع عدد كبير من المحافظين فيه آمالهم في الانتخابات الرئاسية بعد إعادة انتخابه في فلوريدا في نوفمبر 2022، يتقدم عليه وبفارق كبير دونالد ترامب، وفق عدد من استطلاعات الرأي.

وقال أحد مستشاري دونالد ترامب ساخراً، إن الإعلان عن ترشح ديسانتيس على تويتر ينطبق تماماً على شخصيته لأنه بهذه الطريقة لا يحتاج إلى التفاعل مع أي شخص.

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