كارولاينا الجنوبية تتبنى نصاً يكبّل حق الإجهاض

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

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صوّتت كارولاينا الجنوبية، على حظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل مما يحد بشكل كبير منه، على الرغم من معركة سياسية ضد هذا النص تخوضها خمس نساء أعضاء في مجلس الشيوخ في الولاية ثلاث منهن جمهوريات. وحاول الجمهوريون عدة مرات تمرير هذا القانون في مجلس الشيوخ في كارولاينا الجنوبية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة والمكون أساساً من الرجال، إلا أنهم اصطدموا بمعارضة شديدة من النساء الخمس الأعضاء في مجلس الشيوخ.

ولم تترد الجمهوريات الثلاث منهن في تحدي تعليمات حزبهن. وخلال المناقشات، اتهمت النائبة الجمهورية ساندي سين، زملائها الذكور بتوجيه صفعة رمزية إلى النساء عبر إثارة قضية الإجهاض مراراً، لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين للإجهاض جمعوا أخيراً ما يكفي من الأصوات لتبني الإجراء، الذي سيكون له عواقب مهمة على الحصول على الإجهاض، لأن العديد من النساء في الأسبوع السادس من الحمل لا يعرفن أنهن حوامل. وقبل أن يصبح قانوناً يفترض أن يوقعه الحاكم الجمهوري، هنري ماكماستر.



وقال ماكماستر في تغريدة عل تويتر: «انتظر بفارغ الصبر توقيع هذا النص لجعله قانوناً في أسرع وقت ممكن».



وألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الحماية الدستورية للحق في الإجهاض في يونيو الماضي، وتركت للولايات حرية التشريع في هذا الشأن. ومنذ ذلك الحين حظرته نحو 15 ولاية على أراضيها. وأصبحت كارولاينا الجنوبية التي تحيط بها ولايات عدة منعت الإجهاض، ملاذاً للنساء الراغبات في الإجهاض، إلى درجة أن أعضاء برلمانها الجمهوريين جعلوا ذلك حجة للدفاع عن حظره. وقالت عضو مجلس الشيوخ شين ماسي، إن الولاية أصبحت عاصمة الإجهاض في الجنوب الشرقي.

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