فيضانات بأفغانستان وشوارع أضنة بحيرات

المصدر: (إسلام أباد، أضنة - وكالات)

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قال مسؤول محلي أفغاني، أمس، إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر فيضانات مفاجئة في وسط أفغانستان، في حين شهدت مدينة أضنة التركية أمطاراً غزيرة.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية غور الأفغانية عبد الواحد هماس، إن الفيضانات وقعت في ضاحيتين بولاية غور. وأضاف، إن امرأة أصبحت في عداد المفقودين وتضرر العديد من المساكن والمتاجر المحلية. تعتبر الفيضانات الموسمية حدثاً سنوياً في أفغانستان، ولكنّ عقوداً من الصراع بالإضافة إلى التدهور البيئي والاستثمارات غير الكافية في مجال الحد من مخاطر الكوارث أسهمت في زيادة تعرض الأفغان للمخاطر، حسب الأمم المتحدة.

وفي تركيا هطلت أمطار غزيرة في الساعات الأولى من أمس، وسط ولاية أضنة جنوبي البلاد، ما تسبب في عرقلة حركة المرور، حيث تحولت بعض الطرق والشوارع إلى بحيرات، وحدث فيضان في بعض نقاط قناة الري التي تمر عبر منطقة سيحان المركزية، حسب صحيفة زمان التركية.

وبسبب العاصفة، سقطت بعض الأشجار ذات الجذور الضعيفة على المركبات، وواجه الذين انطلقوا إلى العمل في الصباح أوقاتاً عصيبة. كما واجه السائقون صعوبة في المرور، وتعطلت بعض المركبات على الطرق المغمورة بالمياه.

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