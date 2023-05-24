ديسانتيس يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية الأربعاء بضيافة ماسك

المصدر: أ ف ب

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يعلن الجمهوري رون ديسانتيس ترشحه للرئاسة الأمريكية للعام 2024 الأربعاء خلال حديث مباشر عبر تويتر مع إيلون ماسك.

وأكد ماسك صاحب خدمة تويتر النبأ على الفور وقال لصحيفة "وول ستريت جورنال" سأجري مقابلة مع ديسانتيس وسيحصل اعلان كبير".

ومن المقرر إجراء الحديث بين الرجلين الأربعاء عند الساعة 18,00 بتوقيت واشنطن (الساعة 22,00 ت غ).

ويعتبر ديسانتيس حاكم فلوريدا، المنافس الرئيسي لدونالد ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2024.

وانتخب الضابط السابق في البحرية الأميركية بشق الأنفس العام 2018 ليكون حاكما لولاية فلوريدا في جنوب شرق البلاد بعدما تلقى دعم ترامب الذي كان رئيسا يومها.

لكنه منذ ذلك الحين نأى بنفسه عن الرئيس السابق وزاد من شعبيته من خلال مواقفه المحافظة جدا على صعيد التربية او الهجرة.

إلا ان طريق ديسانتيس إلى البيت الأبيض دونه عوائق كثيرة.

فالحاكم البالغ 44 عاما الذي يراهن عليه الكثير من المحافظين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد إعادة انتخابه الظافرة حاكما لفوريدا في نوفمبر 2022، يتخلف كثيرا عن دونالد الذي أعلن ترشحه رسميا في 16 نوفمبر 2022، على ما تظهر الكثير من استطلاعات الرأي.

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