اتفاق «تعاون دفاعي» وشيك بين أمريكا والتشيك

المصدر: براغ - د.ب.أ

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من المقرر أن توقع وزيرة الدفاع التشيكية، جانا سيرنوتشوفا، التي تزور واشنطن حالياً، اتفاقية تعاون دفاعي بين بلادها والولايات المتحدة، وفق ما أورده راديو براغ التشيكي، اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن تضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتقنين التعاون القائم بالفعل بين جيشي البلدين، فضلاً عن وضعها إطاراً قانونياً للنشر المحتمل للقوات الأمريكية على الأراضي التشيكية، وتعاونها مع القوات المسلحة التشيكية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات مماثلة مع 24 عضوا آخر في حلف شمال الاطلسي (الناتو)، من بينها بولندا وسلوفاكيا والمجر وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ورومانيا وبلغاريا.

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