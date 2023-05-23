رئيس الوزراء الروسي في الصين لعقد محادثات وحضور منتدى للأعمال

المصدر: شنغهاي - وكالات

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وصل رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى الصين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في موسكو، في زيارة سيلتقي خلالها الرئيس، شي جينبينغ ويوقّع سلسلة اتفاقيات متعلقة بالبنى التحتية والتجارة. ووصل ميشوستين مساء الاثنين إلى شنغهاي، إذ استقبله في المطار سفير موسكو لدى الصين، إيغور مورغولوف، وسفير بكين لدى روسيا، جانغ هانهوي. وسيشارك ميشوستين في منتدى الأعمال الروسي الصيني، ويزور معهداً للأبحاث البتروكيماوية في شنغهاي. ووفق الكرملين، فإنّ ميشوستين سيعقد محادثات مع ممثلين عن دوائر المال والأعمال الروسية.



ويشارك في المنتدى عدد من أبرز رجال الأعمال الروس الخاضعين لعقوبات يعمل بعضهم في قطاعات رئيسية مثل الأسمدة والفولاذ والتعدين، إلى جانب نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الذي يتولى الملفات المرتبطة بالطاقة، بحسب وكالة بلومبرغ. وسيتوجّه ميشوستين بعد ذلك إلى بكين، حيث سيلتقي الرئيس شي، ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ، وفق ما ذكرت وكالة تاس الروسية.



إلى ذلك، نقلت وكالات أنباء روسية عن ميخائيل ميشوستين قوله، إنّ تعزيز العلاقات الروسية الصينية سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادي البلدين، وإنّ حجم التبادل التجاري قد يصل إلى 200 مليار دولار هذا العام. وذكر ميشوستين، أن روسيا ستواصل تصدير المواد الهيدروكربونية إلى بكين على أساس طويل الأجل، وأن موسكو مستعدة لزيادة الصادرات الزراعية إليها زيادة كبيرة.

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