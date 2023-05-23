مكارثي: الاجتماع مع بايدن كان بنّاء لكن لم نتفق

المصدر: وكالات

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أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، الإثنين في ختام اجتماع مع الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين العام للبلاد أنّ اللقاء كان "بنّاء" لكنّهما لم يتوصّلا بعد إلى اتّفاق يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر التخلّف عن السداد.

وقال مكارثي للصحافيين "لقد شعرت أنّنا أجرينا محادثات بنّاءة. ليس لدينا اتّفاق بعد، لكنّني شعرت أنّ النقاش كان بنّاء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي".

ولم يتبقّ أمام الولايات المتّحدة سوى عشرة أيام لرفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، وذلك تحت طائلة تخلّفها عن سداد مستحقّات ديونها.

وتأتي هذه الإشارات المشجعة بعد عطلة نهاية أسبوع أقلّ ايجابية. فقد انتهت المفاوضات بين فريق البيت الأبيض والجمهوريين بشكل سيء.

وتخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو.

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