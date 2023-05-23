أوغان يدعم أردوغان في انتخابات الرئاسة

المصدر: إسطنبول- أ.ف.ب

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أعلن القومي سنان أوغان، أمس، أنه سيدعم الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بتركيا، التي ستجرى الأحد المقبل، فيما كانت كل الأوساط تترقب موقفه.

وقال أوغان الذي كان حاز 5.2 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى وحل ثالثاً، «أطلب من الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى أن يصوتوا لأردوغان في الجولة الثانية». وأضاف إن «مفاوضاتنا جرت حول المبادئ التالية: محاربة الإرهاب ووضع جدول زمني لإعادة اللاجئين وتعزيز مؤسسات الدولة التركية».

ويبقى السؤال: إلى أي مرشح ستذهب غالبية الأصوات الـ 2,8 مليون التي حصل عليها أوغان، لأن جزءاً من ناخبيه كان يعتزم عدم التصويت لأردوغان.

وسارع كيليتشدار أوغلو إلى التعليق على «تويتر» مندداً «بهؤلاء الذين يبيعون هذا الوطن الجميل». وقال «نحن قادمون لإنقاذ هذا البلد»، داعياً «الثمانية ملايين مواطن الذين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع (في 14 مايو)» إلى التصويت.

وكان كيليتشدار أوغلو وعد بإعادة 3,7 ملايين لاجئ سوري يقيمون في البلاد، إلى ديارهم في حال انتخب.

بعد الدورة الأولى قال سنان أوغان إنه «منفتح على الحوار». والرئيس التركي الذي التقاه الجمعة في إسطنبول، كان أوضح أنه ليس بحاجة لدعمه للفوز بولاية ثالثة.

ونال القوميون من كل الأحزاب 23 % من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في 14 مايو بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

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