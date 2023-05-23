حدث وتاريخ.. 23 مايو 1967 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن إغلاق خليج العقبة بوجه الملاحة الإسرائيلية. 1915 إيطاليا تعلن الحرب على ألمانيا وتنضم إلى الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. 1926 إعلان قيام الجمهورية اللبنانية، وذلك بعد إقرار مجلس الممثلين للدستور. 2022 فوز حزب العمال في أستراليا بقيادة أنتوني ألبانيز بأغلبية المقاعد في الانتخابات الاتحادية الأسترالية. صورة التاريخ: 23 مايو 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App