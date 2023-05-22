سنان أوغان يعلن تأييد أردوغان في الجولة الثانية

المصدر: وكالات

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أعلن سنان أوغان، المرشح الحاصل على المركز الثالث في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، اليوم "الاثنين" تأييده للرئيس رجب طيب أردوغان، مما زاد من التحديات التي تواجه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة المقررة يوم "الأحد" المقبل.

جاءت تصريحات سنان أوغان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة.

وقال إن قرار دعم أردوغان جاء بعد التشاور مع قادة تحالف "الأجداد" الذي مثله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن المعارضة التركية لم تقدم له أسباباً مقنعة لكي يدعم مرشحها في الجولة الثانية من الانتخابات.

وحصل أوغان، وهو قومي متشدد على 5.2 من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو .

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