إعادة اتصال محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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أعيد اتصال محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا، بشبكة الكهرباء، بعد انقطاع تسبّبت فيه ضربات ليلية، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وقالت شركة «إنرجواتوم» الأوكرانية العامة، في بيان نُشر على «تلغرام»، إنها «أعادت الطاقة إلى محطة الطاقة النووية انطلاقاً من نظام الكهرباء الأوكراني».

وفي وقت سابق، أكدت الشركة أن هجوماً ليلياً من قبل القوات الروسية قطع الاتصال بآخر خط توتّر عالٍ للكهرباء يربط المحطة بالشبكة الأوكرانية.

من جانبها، أعلنت الإدارة الروسية للمحطة أنه «بسبب انقطاع خط التوتر العالي، فقدت المحطة تغذيتها الخارجية بالكهرباء».

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفاييل غروسي، اليوم، إن الأمن النووي للموقع ضعيف للغاية.

وأضاف غروسي، عبر «تويتر»: «يجب أن نتفق الآن على حماية المحطة»، مؤكداً أن «هذا الوضع لا يمكن أن يستمر».

وهذه المرة السابعة رسمياً التي ينفصل فيها هذا المجمع النووي الضخم عن شبكة الكهرباء منذ سيطرة الجيش الروسي عليه في 4 مارس 2022.

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