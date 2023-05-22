حريق هائل يلتهم مبنى البريد التاريخي في مانيلا

المصدر: مانيلا - أ.ف.ب

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دمّر حريق هائل مبنى البريد التاريخي في العاصمة الفيليبينية مانيلا، على ما ذكرت السلطات الاثنين. وأُرسلت أكثر من 80 مركبة إطفاء إلى مكان الحريق الذي اندلع أمس الأحد، على ما أفاد المكتب الفيليبيني للحماية من الحرائق. وارتفع دخان أسود كثيف لمئات الأمتار في السماء، بينما أتت النيران على مكتب البريد المركزي في مانيلا. واحتاج عناصر الإطفاء، إلى أكثر من 7 ساعات للسيطرة على الحريق.



وقال مدير مكتب البريد الفيليبيني لويس كارلوس، في حديث إلى راديو «دي زي بي بي»، إنّ المبنى احترق بالكامل من الطبقة السفلية إلى طبقته الخامسة، مشيراً إلى أنّ التحقيقات جارية لمعرفة السبب الكامن وراء الحريق.

وشيّد مبنى البريد في العام 1926، ويُعتبر من أكبر المباني في مانيلا، وفق ما ذُكر في موقعه الالكتروني. ودمّر المبنى خلال الحرب العالمية الثانية، عندما استعادت القوات الأمريكية السيطرة على مانيلا من القوات اليابانية، قبل إعادة بنائه في العام 1946.

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