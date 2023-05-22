أوكرانيا: 8 قتلى في هجوم روسي على دنيبرو

المصدر: كييف - رويترز

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قالت أوكرانيااليوم الاثنين، إنّ ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا، ولحقت أضرار بعشرات المباني في هجوم جوي روسي على منطقة دنيبروبتروفسك خلال الليل، مضيفة أنّ أنظمة الدفاع الجوي دمرت 20 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ كروز. ومع اقتراب شن هجوم أوكراني مضاد، استأنفت روسيا الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة هذا الشهر بعد توقف دام قرابة شهرين.

وتدور الآن موجات من الهجمات عدة مرات في الأسبوع، تعتبر الأعنف خلال الحرب. وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تلغرام: «الروس الروس هاجموا منشآت عسكرية ومرافق للبنية التحتية في شرق أوكرانيا، بمدينة دنيبرو». وأضافت أنّ روسيا استخدمت في الهجوم 16 نوعاً مختلفاً من الصواريخ و20 طائرة مسيرة من طراز شاهد-131/136، مشيرة إلى أنّ الدفاعات الجوية أسقطت 20 طائرة مسيرة روسية وأربعة صواريخ كروز.



بدوره، قال سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، على تلغرام، إنّ شخصاً واحداً على الأقل أصيب في الهجوم على دنيبرو وأصيب سبعة آخرون في هجوم على حي سينيلنيكيفسكي في المنطقة، مشيراً إلى تضرّر أو تدمير عشرات المباني من بينها منازل خاصة ومجمعات سكنية ومرافق للبنية التحتية الإدارية. ولم يتسن لرويترز التحقق من الأنباء من مصادر مستقلة.

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