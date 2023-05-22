حدث وتاريخ.. 22 مايو 1972 «سولت - 1» أول اتفاقية بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية. 1939هتلر وموسوليني يوقّعان تحالفاً عسكرياً بين ألمانيا وإيطاليا عرف باسم حلف الصلب. 1927زلزال في مدينة تشينينغ الصينية، بلغت شدته 8.3 درجات وأسفر عن مقتل 200 ألف شخص. 1990 إعلان اتحاد اليمن الشمالية والجنوبية في دولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية. صورة التاريخ: 22 مايو 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App