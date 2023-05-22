ميلوني تزور المناطق المنكوبة بالفيضانات في شمال إيطاليا

المصدر: أ ف ب

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زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي اختصرت مشاركتها في قمة مجموعة السبع في اليابان، أمس الأحد مناطق في شمال البلاد ضربتها فيضانات هائلة هذا الأسبوع وأدت الى مقتل 14 شخصا.

وتفقدت ميلوني منازل دخلتها المياه والوحول وتحدثت الى أصحابها ومتطوعين يعملون على مساعدة المتضررين.

وتحدثت رئيسة الوزراء عن تجربة "مؤثرة" بعدما استمعت لما مرّ به من خسروا ممتلكاتهم بسبب الفيضانات.

وظهرت في شريط فيديو بثته قناة "راي" وهي تشيد بـ"عمل رائع" يؤديه شخص يوزّع الطعام على أشخاص خسروا منزلهم.

ويتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعا الثلاثاء لتخصيص مبالغ مالية لتقديم مساعدات طارئة للمنطقة المتضررة.

وضربت الفيضانات، وهي الأسوأ في إيطاليا منذ قرن، منطقة إميليا رومانيا الزراعية والسياحية في شمال البلاد. وتساقطت خلال 36 ساعة، كميات من الأمطار توازي متساقطات ستة أشهر.

وأفاد مسؤولون محليون السبت أن الفيضانات أجبرت أكثر من 36 ألف إيطالي على مغادرة منازلهم بعدما أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غمر منازل وأسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل قرى صغيرة.

وأكد مسؤولون الأحد أن زهاء 10 آلاف من هؤلاء عادوا الى بيوتهم.

وعلى رغم توقف الأمطار في معظم أنحاء المنطقة الأحد، مددت السلطات التحذير من هطولها حتى الإثنين.

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