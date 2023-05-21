إطلاق نار في سباق للسيارات يخلّف قتلى وجرحى بالمكسيك

المصدر: أ ب

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فتحت السلطات المكسيكية تحقيقا في إطلاق نار في سباق للسيارات على الطرق الوعرة في ولاية باها كاليفورنيا خلف 10 قتلى و10 جرحى آخرين.

أظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق نار كثيف على سباق للسيارات في منطقة إنسينادا وثلاث جثث على الأقل ملقاة على الأرض.

أدى إطلاق النار، الذي وقع بعد ظهر أمس السبت، إلى تواجد كثيف لوحدات من الجيش والبحرية وشرطة الولاية والشرطة المحلية.

قال مسؤولو باها كاليفورنيا إن مسلحين في إحدى السيارات فتحوا النار على الأفراد والسيارات في السباق.

وأشار المدعي العام ريكاردو إيفان كاربيو إلى العثور على سيارة بها ”ثقوب جراء طلقات نارية وآثار دماء بداخلها”.

قال مكتب المدعي العام للدولة إن هناك أدلة على تبادل إطلاق النار مما يشير إلى أنها كانت مواجهة بين أعضاء جماعات الجريمة المنظمة.

تشهد باها كاليفورنيا، الواقعة عبر الحدود من ولاية كاليفورنيا، نشاطا مكثفا لعصابات المخدرات.

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