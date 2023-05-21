مقتل صبي وامرأة بإطلاق نار في نيو أورلينز الأمريكية

المصدر: أ ب

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لقي شخصان مصرعهما بإطلاق نار في نيو أورلينز الأمريكية.

وكشفت شرطة نيو أورلينز أنها تحقق في حادثي إطلاق نار مرتبطين، على ما يبدو، مساء أمس، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة اثنين.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن أفراد الشرطة استجابوا بعد تلقي مكالمات بشأن إطلاق نار في موقعين بمنطقة سكاي فيو يفصل بينهما دقائق.

ويعتقد المحققون أن حادثي إطلاق النار كانا مرتبطين بعضهما ببعض، ويعملون على تحديد الدافع، ويبحثون عن اثنين من المشتبه بهم، أحدهما مسلح بمسدس والآخر مسلح ببندقية.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الحادث بدأ بإطلاق النار في المربع السكني 6000 من شارع بيتشكرافت، حيث عثرت على صبي يبلغ من العمر 17 عاماً مقتولاً بالرصاص، وأُعلن عن وفاته في مكان الحادث.

وأضافت أنه على بعد بضعة كتل سكنية، تم العثور على امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً مصابة برصاصة داخل سيارتها، وتم نقل المرأة إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاتها.

وقالت الشرطة إن رضيعاً يبلغ من العمر شهرين كان في السيارة نقل إلى المستشفى، لكن تبين أنه لم يصب بأذى.

ووصل شخصان آخران أصيبا بالرصاص - أحدهما صبي عمره 13 عاماً وشاب في العشرين من عمره - إلى مستشفيين محليين، وقالت الشرطة إن حالتهما مستقرة.

وتعتقد الشرطة أنهما أصيبا بالرصاص في المربع السكني 6000 من شارع بيتشكرافت.

وقالت الشرطة إن مكتب الطب الشرعي بدائرة أورلينز سوف يحدد سبب الوفاة ويكشف أسماء الضحايا بمجرد اكتمال تشريح الجثتين وإخطار العائلات.

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