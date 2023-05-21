زيلينسكي ينفي سيطرة روسيا على باخموت

المصدر: أ ف ب

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نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، سيطرة القوات الروسية على باخموت، فيما شدد قائد مجموعة فاغنر الروسية على أن مقاتليه يسيطرون على «كل شبر» من المدينة.

وأكد قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، وبعده وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن باخموت «حُررت تماماً»، بعدما شهدت أطول المعارك وأشرسها منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

في المقابل، أكد زيلينسكي من هيروشيما اليابانية، حيث شارك في قمة مجموعة السبع التي حصل خلالها على دعم دبلوماسي ومساعدة عسكرية، أن باخموت ليست تحت سيطرة القوات الروسية، وذلك بعد إدلائه بتصريحات حول الوضع في المدينة.

وقال: «لم يتبقَّ شيء في هذا المكان، مجرد أنقاض والعديد من القتلى»، واصفاً الدمار في المدينة بأنه يشبه الدمار الناجم عن القصف الذري للولايات المتحدة على هيروشيما سنة 1945.

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