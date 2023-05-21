زلزال بقوة 5 درجات يضرب الشرق الأقصى الروسي

المصدر: وام

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ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وأفاد فرع الإدارة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بمنطقة ساخالين، في بيان له، بوقوع زلزال في الساعة 12.39 بتوقيت موسكو بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وكان مركز الزلزال في البحر على بعد 39 كيلومترا جنوب غرب قرية مالوكوريلسكوي في جزيرة شيكوتان.

وكانت بؤرة الزلزال على عمق 41 كيلومتراً في الشرق الأقصى الروسي.

وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.

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