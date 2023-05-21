الجيش الروسي يعلن السيطرة كلياً على مدينة باخموت

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الروسي مساء أمس السبت السيطرة كلياً على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا بعد أطول معركة دامية تشهدها البلاد منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة إنّه على أثر الأعمال الهجوميّة لوحدات فاغنر... بدعم من مدفعيّة وحدة +الجنوب+ وطيرانها، اكتملت السيطرة على مدينة أرتيموفسك، مُستخدمةً الاسم السوفييتي لباخموت. وقبل ذلك بساعات قليلة، كان يفغيني بريغوجين، رئيس فاغنر، قد أعلن السيطرة على مدينة باخموت، مركز المعارك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز