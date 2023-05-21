50 قتيلاً في بوركينا فاسو خلال أسبوع

المصدر: واغادوغو- أ.ف.ب

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قُتل 12 مدنياً في هجوم شنه متطرفون، مساء الجمعة، على قرية في غربي بوركينا فاسو المحاذي لمالي، وفق ما أفاد مسؤول محلي وسكان، وكالة فرانس برس، أمس. وقال مسؤول محلي، لم يشأ كشف هويته «تعرضت قرية كييه التي تبعد كيلومترين من مدخل دجيباسو، لهجوم شنه مسلحون غير معروفين قرابة الساعة 20,00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، مساء الجمعة».

وأضاف «قتل المهاجمون 12 شخصاً، وخلفوا أيضاً أضراراً مادية». من جهته، قال أحد سكان دجيباسو، إن «المهاجمين أتوا بعدد كبير، وحاصروا القرية. لقد حضوا السكان على مغادرة القرية قبل إحراق بعض المساكن»، متحدثاً عن «مقتل 14 شخصاً وإصابة» آخرين. ومع هذا الهجوم، ترتفع الحصيلة الدامية هذا الأسبوع في بوركينا فاسو، لتتجاوز خمسين قتيلاً مدنياً، بأيدي متطرفين مفترضين في مناطق مختلفة من البلاد.

وأورد فرد آخر من السكان، لجأ إلى نونا، المدينة الرئيسة في المنطقة، والتي تستقبل نحو ستة آلاف نازح فروا من العنف، أن متطرفين استهدفوا قرية أخرى، الخميس. وقال «صباح الخميس، حض إرهابيون أيضاً سكان بواكوي، التي تبعد أربعة كلم من دجيباسو، على مغادرة المكان نهائياً، تحت طائلة أعمال انتقامية في الأيام المقبلة».

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