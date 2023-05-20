مصرع 3 أشخاص بتحطم طائرة في سويسرا

المصدر: أ ف ب

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تحطمت طائرة سياحية صغيرة في منطقة جبلية غربي سويسرا، اليوم.

وكشفت الشرطة السويسرية أن الواقعة أسفرت عن مصرع الأشخاص الثلاثة الذين كانت تقلّهم.

وأكدت أن الطائرة المتحطمة سياحية صغيرة، مشيرةً إلى أن الحادث وقع في منطقة غابات شديدة الانحدار قرب منطقة بون-دو-مارتيل في كانتون نوشاتيل السويسري، نحو الساعة 10,20 صباحاً (2,20 ت غ).

وجاء في بيان لشرطة نوشاتيل أن «الطيّار والراكبين قضوا في الموقع»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن الضحايا.

كانت الطائرة قد أقلعت من مطار شودفون القريب لمشاهدة معالم المنطقة، وتم إطلاق عملية بحث وإنقاذ، ولم يتّضح سبب التحطم.

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