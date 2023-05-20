إجلاء مئات الأشخاص إثر حريق غابات في إسبانيا

المصدر: وام

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أدى حريق غابات كبير خرج عن نطاق السيطرة في منطقة إكستريمادورا غربي إسبانيا، والقريبة من الحدود مع البرتغال إلى إجبار نحو 700 شخص على مغادرة منازلهم.

وبحسب الشرطة المحلية تم نقل سكان من ثلاث قرى في إقليم كاسيريس إلى ملاجئ طوارئ كإجراء احترازي .

وقالت السلطات إن الحريق اندلع الأربعاء الماضي، على بعد نحو 220 كيلومترا غرب العاصمة الإسبانية مدريد، ودمر حوالي 7500 هتكار من الغابات.

وتحركت النيران، مدفوعة بالرياح العاتية، نحو سلسلة جبال سييرا دي جاتا، والتي تصل أعلى قممها إلى حوالي 1500 متر.

وذكرت الشرطة أن 8 طائرات لمكافحة الحرائق و6 مروحيات ومئات من رجال الإطفاء كانوا يكافحون من أجل إخماد الحريق.

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