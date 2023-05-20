زيلينسكي يصل إلى هيروشيما السبت ويعقد اجتماعا مع ماكرون

المصدر: أ ف ب

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يُتوقّع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هيروشيما باليابان السبت حيث يُشارك في قمّة مجموعة السبع ويعقد خصوصا نهاية هذا الأسبوع اجتماعا ثنائيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حسبما قالت مصادر دبلوماسيّة.

وذكر أحد هذه المصادر أنّه يُنتظر أن يصل زيلينسكي إلى هيروشيما اعتبارا من السبت، على أن يُشارك الأحد في لقاءات مع قادة بلدان مجموعة السبع والدول المدعوّة إلى القمّة.

من جهته قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنّ زيلينسكي يصل إلى هيروشيما في طائرة وفّرتها فرنسا إثر محادثة مع ماكرون و"بناء على طلب الأوكرانيّين".

واعتبر أن من المهم أن يتوجه الرئيس الأوكراني إلى قمة جامعة الدول العربية في السعودية وإلى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

ومن المقرر أن يعقد زيلينسكي في هيروشيما اجتماعات ثنائية أيضا مع نظيره الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

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