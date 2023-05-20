زيلينسكي يصف قرار واشنطن بتدريب طيارين أوكرانيين بالتاريخي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقوم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعدد من الزيارات الدبلوماسية في إطار محاولاته للحصول على مقاتلات تدعم خططها في الحرب التي بدأت قبل 15 شهراً.

وبعد حضور قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية أمس الجمعة، تم الإعلان أن زيلينسكي سيتوجه إلى مدينة هيروشيما اليابانية لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، حيث تم الإعلان أيضا عن قيام واشنطن بتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات.

ووصف زيلينسكي الدعم الأمريكي لما وصفه بأنه ائتلاف المقاتلات بأنه "قرار تاريخي".

وكتب زيلينسكي على موقع تويتر "سيعزز هذا بقوة جيشنا في السماء.. أتطلع لمناقشة التنفيذ العملي لهذا القرار خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما".

وقال مسؤول بارز بالحكومة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع أن الولايات المتحدة ستدعم تدريب طيارين أوكرانيين على الجيل الرابع للطائرات المقاتلة، بما في ذلك مقاتلات إف-16.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز