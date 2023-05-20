سلسلة انفجارات تضرب مطار ماريوبول الأوكراني

المصدر: د ب ا

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هزت سلسلة انفجارات مساء أمس الجمعة مطار مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية، التي تسيطر عليها القوات الروسية، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، نقلا عن السلطات المحلية.

ولم يتضح سبب الانفجارات. وانتشرت مقاطع فيديو للانفجارات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تعلق القوات المسلحة الروسية والأوكرانية على الحادث.

وسيطرت القوات الروسية على المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف العام الماضي بعد أشهر من القتال العنيف. تم تدمير جزء كبير من المدينة في هذه العملية.

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