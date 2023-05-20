بايدن يصادق على تدريب الأوكرانيين على «إف 16»

المصدر: (هيروشيما - أ ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

صادق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، على خطط لتدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة أمريكية من طراز «إف 16»، وفقاً لمصدرين مطلعين. وذلك في حين اجتمع مع حلفاء خلال قمة مجموعة «السبع»؛ لبحث كيفية تعزيز الدعم لكييف في مواجهة الحرب. وقال المصدران.

اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشتهما محادثات بايدن الخاصة مع الحلفاء، إن الرئيس الأمريكي أعلن أنه وافق على التدريب الذي من المرجح أن يتم إجراؤه في أوروبا خلال الأشهر المقبلة، وذلك في اجتماع لقادة مجموعة «السبع» بمدينة هيروشيما اليابانية، وذلك قبل انضمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إليهم في القمة غداً الأحد.

وقال بايدن للقادة، إن قرارات بشأن موعد وعدد ومن سوف يوفر الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع لأوكرانيا لاستخدامها في المعركة، من المقرر أن تتخذ في الأشهر المقبلة أثناء التدريب. وكان زيلينسكي قد دعا باستمرار إلى تزويد بلاده بطائرات مقاتلة غربية لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الحرب المستمرة منذ 15 شهراً، لكنه يواجه حتى الآن تردداً من جانب الولايات المتحدة.

وبموجب لوائح ترخيص التصدير، تحتاج الولايات المتحدة إلى التصديق على أي جهد من جانب الحلفاء لتدريب الطيارين الأوكرانيين. يشار إلى أن الحلفاء الأوروبيين استعدوا خلال الأسابيع الأخيرة لفكرة إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، كما فعل مسؤولون من حكومة بايدن، من بينهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، الذي ظهر كمدافع قوي عن الفكرة داخل الإدارة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز