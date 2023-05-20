باخموت.. حرب «الاستعادة» الروسية والصمود الأوكراني

المصدر: عواصم - وكالات

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اعترفت كييف، أمس، بأن القوات الروسية حققت مكاسب داخل مدينة باخموت وحولها، التي تشهد أشرس المعارك على الجبهة الشرقية منذ أشهر عدّة، إلا أنها أفادت بأن قواتها تمكنت من صد الهجمات الروسية، مضيفة أن القوات الروسية تحاول استعادة الأراضي التي فقدتها.

وصرحت نائب وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، أن قوات موسكو «حققت بعض المكاسب داخل المدينة (باخموت) نفسها، لكنها لا تسيطر عليها وأن القتال يتواصل».

وأضافت في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي «يحاولون استعادة ما خسروه... لكن قواتنا تصد الهجمات. من الصعب جداً تنفيذ مهام قتالية هناك، وكل متر (نتقدم فيه) يساوي 10 كيلومترات في ظروف أخرى». وقالت إن القوات الروسية أحرزت «بعض التقدم» داخل باخموت، لكنها لم تذكر إلى أي مدى تقدمت.

باخموت لم تسقط

بدوره، استبعد رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية، سقوط المدينة في اليومين المقبلين. وذكر أن الجنود الأوكرانيين متحصنون في موقع جنوبي المدينة.

وأفاد يفغيني بريغوجين في رسالة على تطبيق «تليغرام»، بأنه «من غير المرجح أن يتم أخذ باخموت بالكامل غداً أو بعد غد»، مشيراً إلى معارك عنيفة في الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة.

وأضاف «لم نأخذ باخموت بعد»، موضحاً أن «هناك ضاحية تسمى ساموليت تبدو قلعة منيعة تتألف من صفوف من مبانٍ تشكل سداً (...) وأصعب المعارك تجري هناك حالياً». وتابع بريغوجين «لذلك؛ هناك طلب مهم: السعادة تحب الصمت... دعونا ننهي عملنا».

وكانت أوكرانيا قد أعلنت قبل يومين أنها سيطرت على أكثر من عشرين كيلومتراً مربعاً على مشارف باخموت، لكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في المدينة نفسها التي دمّرتها معارك مستمرة منذ أشهر.

والمعركة من أجل هذه المدينة الواقعة في إقليم دونباس هي الأعنف والأطول منذ بدء الحرب. ويشكك المراقبون في الأهمية الاستراتيجية لباخموت بالنسبة لروسيا، لكن ذلك سيسمح لموسكو بتحقيق النصر بعد انتكاسات عدة.

زيارة تفقدية

وفي الجنوب الشرقي، زار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو منطقة زابوريجيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع أمس، في وقت تقول كييف إنها أنهت استعداداتها لشنّ هجوم واسع النطاق. وذكرت الوزارة في بيان أن «وزير الدفاع في روسيا الاتحادية الجنرال سيرغي شويغو، تفقّد مركز القيادة المتقدم لإحدى تشكيلات مجموعة شرق العسكرية في منطقة زابوريجيا»، دون أن تحدد تاريخ حصول الزيارة.

وقال الجيش الأوكراني، إن الدفاع الجوي صدّ هجوماً جوياً روسياً جديداً في ساعة مبكرة من صباح أمس؛ ما أدى إلى تدمير 19 من الطائرات المسيرة والصواريخ من أصل 28 جرى إطلاقها.

وذكر المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، للتلفزيون الأوكراني أن «ثلاثة صواريخ أُطلقت من البحر الأسود وأُسقطت 16 طائرة مسيّرة. القصف مستمر بشكل شبه يومي». وأضاف «لم تُصب جميع الأهداف».

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