مجموعة السبع تعلن التزامها المشترك بنزع السلاح النووي

المصدر: د ب ا

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تعهدت مجموعة السبع للقوى الديمقراطية الكبرى بـ "تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية، مع أمن غير منقوص للجميع"، وذلك في إعلان مشترك في قمتها المنعقدة في هيروشيما باليابان.

وتعرضت هيروشيما للدمار جراء إسقاط قنبلة نووية أمريكية عليها في عام 1945. وبعد ذلك بثلاثة أيام، قصفت قنبلة أخرى ناجازاكي، ما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص.

وقال القادة في البيان المشترك إنهم يجتمعون في "مرحلة تحول تاريخية" في هيروشيما، التي تقدم مع ناجازاكي "تذكيرا للدمار غير المسبوق والمعاناة الإنسانية الهائلة التي تعرض لها شعبا هيروشيما وناجازاكي نتيجة للقنابل الذرية عام 1945".

وقالت مجموعة السبع: "نؤكد على أهمية سجل عدم استخدام الأسلحة النووية لمدة 77 عاما".

وأكدت أن المعاهدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية يجب التمسك بها كأساس لمواصلة نزع السلاح النووي، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وقالت مجموعة السبع إنه يجب تحقيق هدف "عالم خال من الأسلحة النووية" عبر "نهج واقعي وعملي ومسؤول".

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