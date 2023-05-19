بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات إف-16

المصدر: أ ف ب

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أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع «دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، بما يشمل مقاتلات إف-16».

وقال المسؤول: «خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها»، معطياً الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته بإنشاء «تحالف دولي» لتزويد أوكرانيا بمقاتلات للدعم.

وبعد زيارة سوناك في مقر إقامته خارج لندن، الاثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه كان «إيجابياً جداً» حيال إنشاء تحالف لتزويد بلاده بالطائرات.

وأعلن سوناك، الاثنين، أن بريطانيا تحضّر لفتح كلية طيران لتدريب طيارين أوكرانيين، فيما عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضاً القيام بذلك، لكنه استبعد إرسال طائرات حربية إلى كييف.

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