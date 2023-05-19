رغم إصابته بالسرطان.. برلوسكوني يغادر المستشفى

المصدر: أ ف ب

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غادر رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو برلوسكوني (86 عاماً)، اليوم، مستشفى ميلانو، حيث أُدخل قبل ستة أسابيع بسبب إصابته بسرطان الدم والتهاب الرئة.

وكان برلوسكوني قد أُدخل المستشفى لمعالجة حالة ضعف مرتبطة بالتهاب الرئة، ولكن أطباءه أفادوا بأنّه يعاني سرطان الدم المزمن.

وأُدخل إلى المستشفى عدّة مرّات في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد إصابته بكوفيد-19 عام 2020.

وكان برلوسكوني رئيساً للوزراء ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011، وهو حالياً عضو في مجلس الشيوخ ورئيس لحزبه اليميني «فورتسا إيطاليا»، كما أنّه شريك في الحكومة الائتلافية التي ترأسها جورجيا ميلوني.

وكانت ميلوني قد زارت برلوسكوني، الأحد، في المستشفى، حيث قالت إنّ «معنوياته ممتازة»، مؤكدةً أنه يواصل العمل «بلا كلل».

كذلك، زاره وزير الخارجية أنطونيو تاياني، الذي يعدّ الرجل الثاني في حزب «فورتسا إيطاليا»، وزعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة ماتيو سالفيني.

وغرّد سالفيني، اليوم، قائلاً: «مرحباً بك في بيتك، سيلفيو الرائع»، وكتب تاياني: «نحن جميعاً سعداء بعودتك إلى البيت، أهلاً بالرئيس».

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