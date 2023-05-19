ارتفاع حصيلة الفيضانات في إيطاليا إلى 14 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت إميليا رومانيا، المنطقة الزراعية والسياحية الغنية في شمال إيطاليا الجمعة، لتبلغ 14 قتيلاً، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

ويواصل المسعفون إجلاء أشخاص حاصرتهم السيول في منازلهم، في حين بدأت الأمطار تتساقط من جديد بعد أكثر من 24 ساعة على توقفها.

وفي رافينا، أصدرت السلطات أوامر "بالإخلاء العاجل والفوري" لأحياء وشوارع عديدة صباح الجمعة وناشدت السكان "عدم التنقل إلا في حالات الضرورة".

وقال متحدث باسم المنطقة إن "عدد القتلى ارتفع الى 14" الجمعة، بعدما سجلّت الحصيلة السابقة 13 قتيلاً، إذ عثر على جثة رجل غرق في منزله في فاينزا.

وبدا أن الوضع يستقر في أماكن أخرى مع انحسار المياه ببطء. وعمل السكان وعمال الطرق بجد لتنظيف المنازل والشركات والشوارع التي اجتاحها الوحل والحطام. وأعيد فتح طرق أمام حركة المرور كانت غمرتها السيول.

وقُدّرت الأضرار المادية بمليارات اليورو.

ويعد هذا الفيضان بمثابة كارثة جديدة للمنطقة التي دمرها زلزال عام 2012 وشهدت فيضانات أخرى منذ أسبوعين.

وقال مسؤول المنطقة ستيفانو بوناتشيني في حديث تلفزيوني صباح الجمعة "إنه زلزال جديد".

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